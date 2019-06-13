Владимир Норов оценил работу Молодежного совета ШОС

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов выступил на XII заседании Молодежного Совета ШОС в Бишкеке. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Кыргызстан.

Как заявил Норов, молодежь на пространстве организации становиться все сознательнее и активнее и вынуждает лидеров государств считаться с их мнением и уделять больше внимания потенциалу молодых людей.

Заседание Молодежного Совета ШОС проходит в рамках председательства Кыргызстана в организации. Представители национальных частей подводят итоги работы за прошедший год и обсуждают планы взаимодействия молодежи. Мероприятие организовано Государственным агентством по делам молодежи, физической культуры и спорта КР и Молодежным советом ШОС.