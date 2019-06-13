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Владимир Норов

Владимир Норов оценил работу Молодежного совета ШОС

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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В заседании Молодежного совета ШОС принимают участие представители Узбекистана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Казахстана, Беларуси, Китая и Пакистана.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов выступил на XII заседании Молодежного Совета ШОС в Бишкеке. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Кыргызстан.

Как заявил Норов, молодежь на пространстве организации становиться все сознательнее и активнее и вынуждает лидеров государств считаться с их мнением и уделять больше внимания потенциалу молодых людей.

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Пресс-служба Президента РФ
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Заседание Молодежного Совета ШОС проходит в рамках председательства Кыргызстана в организации. Представители национальных частей подводят итоги работы за прошедший год и обсуждают планы взаимодействия молодежи. Мероприятие организовано Государственным агентством по делам молодежи, физической культуры и спорта КР и Молодежным советом ШОС.

Теги:
молодежный форум, молодость, молодежь, саммит, вступление в ШОС, встпуление в ШОС, расширение ШОС, ШОС



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