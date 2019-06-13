Мирзиёев провел встречу с главой Кыргызстана

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым встретился с главой Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, сообщает пресс-служба президента КР.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Кыргызстан для участия в очередном заседании Совета глав государств — членов Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС).
Президенты обеих стран обменялись мнениями по вопросам международный повестке. Также оба лидера выразили намерения и дальше развивать совместное сотрудничество в разных сферах.
Заседание Совета глав государств ШОС продлится до 14 июня.
На саммите планируется обсудить вопросы дальнейшего развития и укрепления сотрудничества, в том числе в области политики, экономики и безопасности. Кроме того, участники обменяются мнениями по актуальным проблемам международного и регионального характера, отметили в пресс-службе президента Узбекистана.
Также запланировано принятие Бишкекской декларации и пакета документов, цель которых — расширение партнерства в рамках ШОС, включая наращивание межрегиональных связей, сотрудничества в сферах ИКТ, экологии, туризма, спорта и других.
Шавкат Мирзиёев проведет несколько встреч с главами делегаций других стран.
Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.