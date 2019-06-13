Шавкат Мирзиёев прибыл в Кыргызстан для участия в очередном заседании Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС).

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым встретился с главой Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, сообщает пресс-служба президента КР.

© Пресс-служба президента КР Мирзиёев провел встречу с главой Кыргызстана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Кыргызстан для участия в очередном заседании Совета глав государств — членов Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС).

После этого он встретился с главой Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Президенты обеих стран обменялись мнениями по вопросам международный повестке. Также оба лидера выразили намерения и дальше развивать совместное сотрудничество в разных сферах.

Заседание Совета глав государств ШОС продлится до 14 июня.

На саммите планируется обсудить вопросы дальнейшего развития и укрепления сотрудничества, в том числе в области политики, экономики и безопасности. Кроме того, участники обменяются мнениями по актуальным проблемам международного и регионального характера, отметили в пресс-службе президента Узбекистана.

Также запланировано принятие Бишкекской декларации и пакета документов, цель которых — расширение партнерства в рамках ШОС, включая наращивание межрегиональных связей, сотрудничества в сферах ИКТ, экологии, туризма, спорта и других.

Шавкат Мирзиёев проведет несколько встреч с главами делегаций других стран.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.

Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.