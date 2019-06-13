В Казани открылось Генеральное консульство Узбекистана

Генконсульство в столице Татарстана стало шестым представительством республики на территории РФ. Оно будет обслуживать граждан всего Приволжского федерального округа - 14 регионов.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Шестое по счету дипломатическое представительство Узбекистана РФ открылось в столице Татарстана - Казани. Генконсульство республики будет обслуживать граждан 14 регионов Приволжского федерального округа.

В церемонии открытия приняли участие президента Татарстана Рустам Минниханов и посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Генконсульство Узбекистана разместилось в одном из деловых центров Казани. По информации генерального консула Фариддина Насриева, в данный консульский округ входят все 14 регионов Приволжского федерального округа. Основными задачами консульства будут оказание консульско-правовой помощи гражданам Узбекистана в ПФО, а также развитие торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между Узбекистаном и регионами России.

© Sputnik / Максим Богодвид Открытие консульства Узбекистана в Казани

"Сегодня происходит историческое событие – открывается генеральное консульство Республики Узбекистан в Республике Татарстан. Я очень благодарен в этой связи принимающей стороне за постоянную поддержку, которую мы ощущаем в организации деятельности нашего генерального консульства. Очень надеюсь, что открываемое генеральное консульство будет служить дальнейшему развитию наших отношений и улучшит качество оказываемых консульских услуг нашим гражданам, а также будет служить укреплению культурно-гуманитарных, торгово-экономических связей", - сказал посол Узбекистана в РФ на церемонии открытия.

Асадов выразил надежду, что с открытием консульства в Казани заметно активизируется межрегиональное сотрудничество между Узбекистаном и Россией, на которое сейчас делается упор лидерами двух стран.

© Sputnik / Максим Богодвид Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов (справа) во время открытия консульства Узбекистана в Казани

Президент Татарстана также назвал открытие генконсульства Узбекистана в Казани знаковым событием не только для республики, но и для страны в целом. "Это делается в рамках стратегического партнёрства Россия — Узбекистан. И это, конечно же, очень серьёзная поддержка, в том числе и для нашей республики. В последние годы мы активизировали нашу работу с узбекскими партнерами – работаем с регионами, компаниями, обмениваемся делегациями. И это даёт хорошие позитивные результаты по торгово-экономическому, культурному, образовательному обмену", — сказал он.

Минниханов пожелал, чтобы открытое консульство служило во благо обеих стран и их народов, было неким плацдармом для экспансии татарстанского бизнеса в Узбекистан и обсуждения и реализации идей узбекских партнёров в Татарстане.

© Sputnik / Максим Богодвид Генеральный консул Республики Узбекистан в Казани Фариддин Насриев (в центре)

"Со своей стороны мы приложим все усилия для развития дружественных отношений между нашими странами во благо наших народов", - подчеркнул генконсул.

На сегодняшний день в России действует одно посольство и пять генеральных консульств Узбекистана. В скором времени еще одно представительство планируется открыть в Ростове-на-Дону.