На концерте для участников саммита ШОС прозвучали узбекские песни

ТАШКЕНТ, 14 июн - Sputnik. Традиционный концерт для участников саммита Шанхайской организации сотрудничества состоялся в Кыргызской национальной филармонии, сообщает УзА.
В мероприятии приняли участие главы государств-членов и наблюдателей ШОС, в том числе и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
"Культура и искусство являются важным средством сближения и взаимопонимания между народами, что созвучно целям Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в сообщении.
Гостям была представлена концертная программа, в которую вошли национальные песни и танцы народов региона.
Прозвучали также узбекские песни и музыка.
Напомним, в Бишкеке проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. В 2001 году ШОС основали Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. Через полтора десятилетия присоединились Индия и Пакистан. Статус государств-наблюдателей — у Афганистана, Белоруссии, Ирана, Монголии.