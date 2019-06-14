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На концерте для участников саммита ШОС прозвучали узбекские песни

На концерте для участников саммита ШОС прозвучали узбекские песни

УзА
Политика
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Тема:
Саммит ШОС в Бишкеке (12)
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Гостям в Бишкеке была представлена концертная программа, в которую вошли национальные песни и танцы народов региона, а также музыка Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 14 июн - Sputnik. Традиционный концерт для участников саммита Шанхайской организации сотрудничества состоялся в Кыргызской национальной филармонии, сообщает УзА.

В мероприятии приняли участие главы государств-членов и наблюдателей ШОС, в том числе и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

На концерте для участников саммита ШОС прозвучали узбекские песни
УзА
На концерте для участников саммита ШОС прозвучали узбекские песни

"Культура и искусство являются важным средством сближения и взаимопонимания между народами, что созвучно целям Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в сообщении.

На концерте для участников саммита ШОС прозвучали узбекские песни
УзА
На концерте для участников саммита ШОС прозвучали узбекские песни

Гостям была представлена концертная программа, в которую вошли национальные песни и танцы народов региона.

На концерте для участников саммита ШОС прозвучали узбекские песни
УзА
На концерте для участников саммита ШОС прозвучали узбекские песни

Прозвучали также узбекские песни и музыка.

На концерте для участников саммита ШОС прозвучали узбекские песни
УзА
На концерте для участников саммита ШОС прозвучали узбекские песни

Напомним, в Бишкеке проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. В 2001 году ШОС основали Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. Через полтора десятилетия присоединились Индия и Пакистан. Статус государств-наблюдателей — у Афганистана, Белоруссии, Ирана, Монголии.

Тема:
Саммит ШОС в Бишкеке (12)
Теги:
Концерт, Кыргызстан, Кыргызстан, Казахстан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Саммит ШОС в Бишкеке, ШОС, ШОС, Узбекистан, Узбекистан



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