Мирзиёев провел переговоры с Эрдоганом

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с президентом Турции в рамках саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе, сообщает пресс-служба главы республики.

Мирзиёев накануне прибыл в Душанбе из столицы Кыргызстана, где завершился саммит ШОС.

По итогам встречи, стороны договорились о продолжении активных усилий по продвижению приоритетных проектов практического сотрудничества.Главы двух государств также обсудили актуальные вопросы узбекско-турецкого многопланового партнерства.

Мирзиёев в конце октября 2017 года посетил Турцию с визитом. Это был первый визит главы Узбекистана в эту страну за 18 лет. В ходе переговоров стороны подписали более 20 документов о развитии сотрудничества, а также соглашения и контракты на сумму более 3,5 миллиарда долларов.

В конце апреля 2018 года в ходе ответного визита Эрдогана стороны подписали соглашения на сумму около 3 миллиардов долларов, а также договорились довести товарооборот до 5 миллиардов долларов в среднесрочной перспективе.