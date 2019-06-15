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Мирзиёев провел переговоры с Эрдоганом

Мирзиёев провел переговоры с Эрдоганом

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Обсуждены актуальные вопросы узбекско-турецкого многопланового партнерства.

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с президентом Турции в рамках саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе, сообщает пресс-служба главы республики.

Мирзиёев накануне прибыл в Душанбе из столицы Кыргызстана, где завершился саммит ШОС.

По итогам встречи, стороны договорились о продолжении активных усилий по продвижению приоритетных проектов практического сотрудничества.Главы двух государств также обсудили актуальные вопросы узбекско-турецкого многопланового партнерства.

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Мирзиёев в конце октября 2017 года посетил Турцию с визитом. Это был первый визит главы Узбекистана в эту страну за 18 лет. В ходе переговоров стороны подписали более 20 документов о развитии сотрудничества, а также соглашения и контракты на сумму более 3,5 миллиарда долларов.

В конце апреля 2018 года в ходе ответного визита Эрдогана стороны подписали соглашения на сумму около 3 миллиардов долларов, а также договорились довести товарооборот до 5 миллиардов долларов в среднесрочной перспективе.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Турция



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