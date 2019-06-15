Мирзиёев провел переговоры с Эрдоганом

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с президентом Турции в рамках саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе, сообщает пресс-служба главы республики.
Мирзиёев накануне прибыл в Душанбе из столицы Кыргызстана, где завершился саммит ШОС.
По итогам встречи, стороны договорились о продолжении активных усилий по продвижению приоритетных проектов практического сотрудничества.Главы двух государств также обсудили актуальные вопросы узбекско-турецкого многопланового партнерства.
В конце апреля 2018 года в ходе ответного визита Эрдогана стороны подписали соглашения на сумму около 3 миллиардов долларов, а также договорились довести товарооборот до 5 миллиардов долларов в среднесрочной перспективе.