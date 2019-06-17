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Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора

Путин по телефону обсудил с Мирзиёевым итоги ШОС

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Тема:
Саммит ШОС в Бишкеке (21)
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В ходе беседы также обсуждались актуальные вопросы укрепления узбекско-российских отношений.

ТАШКЕНТ, 17 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым вопросы в развитие двусторонней беседы, состоявшейся "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым были обсуждены вопросы в развитие двусторонней беседы, состоявшейся "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке", - говорится в сообщении.

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POOL
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По данным пресс-службы главы Узбекистана, в ходе беседы также обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества.

Особое внимание уделено важности практической реализации приоритетных проектов и программ в разных отраслях экономики, включая договоренности первого заседания совместной комиссии на уровне глав правительств Узбекистана и России, состоявшегося 30 мая этого года в Ургенче, отметили в пресс-службе Мирзиеева.

Тема:
Саммит ШОС в Бишкеке (21)
Теги:
ШОС, Шавкат Мирзиёев, Владимир Путин, Узбекистан, Россия



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