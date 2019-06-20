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Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нигматилла Юлдашев

Нигматилла Юлдашев стал генпрокурором Узбекистана

© Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Политика
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Глава республики Шавкат Мирзиёев подписал указ о назначении.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. Должность Генерального прокурора Узбекистана получил Нигматилла Юлдашев. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

"В соответствии с пунктом 12 статьи 93 Конституции Республики Узбекистан: назначить Нигматиллу Тулкиновича Юлдашева на должность генерального прокурора Республики Узбекистан", - говорится в указе Мирзиёева.

Юлдашев родился в Ташкенте 5 ноября 1962 года. Окончил юридический факультет Ташкентского государственного университета. С января 2015 года избран председателем Сената Олий Мажлиса. После смерти Ислама Каримова со 2 по 8 сентября 2016 года исполнял обязанности президента Узбекистана. Восьмого сентября на совместном заседании обеих палат узбекского парламента заявил о самоотводе в пользу Шавката Мирзиёева. Юлдашев аргументировал решение снять с себя конституционные полномочия и. о. главы государства отсутствием достаточного опыта в управлении страной. 

Теги:
Нигматилла Юлдашев, Генеральная прокуратура Узбекистана, Узбекистан



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