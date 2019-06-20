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Путин прокомментировал возможный обмен Вышинского на Сенцова

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Политика
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В рамках семнадцатой по счету прямой линии, президент Владимир Путин обратил внимание на дело российского журналиста, который уже 13 месяцев находится в заключении на Украине.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос касательно уголовного дела Кирилла Вышинского. Вопрос был задан во время "Прямой линии" президента, на которой Путин в прямом эфире общался с гражданами России, журналистами и общественными деятелями.

"Мы думаем об этом. Мы не забыли.", - ответил глава РФ на вопрос о возможном обмене журналиста Кирилла Вышинского, осужденного на Украине, на украинского кинорежиссера и писателя Олега Сенцова, арестованного 10 мая 2014 года на территории России. 

Напомним, что ранее в Подольском суде Киева состоялось очередное заседание суда по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Журналиста безосновательно обвиняют в госизмене, но своей вины по обвинительному акту он не признает. 

Вышинский: мое дело – позор Украины

"Четыре года никого не волновало, что мы якобы систематически разрушали украинское государство. Мотив моего задержания, цель была абсолютно политическая", — заявил он.

Журналист находится под стражей с мая 2018 года по обвинению в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы. В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.

Теги:
журналистика, журналисты, Журналист, Владимир Путин, Владимир Путин, путин, Президент, Свобода слова, свобода слова, свобода, Кирилл Вышинский



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