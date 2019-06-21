Арипов: стабильность в Узбекистане достается большим трудом

По мнению Арипова, один раз допустив нестабильность, опять вернуться к мирной жизни будет нелегко.

ТАШКЕНТ, 21 июн - Sputnik. В Агентстве информации и массовых коммуникаций состоялся брифинг, посвященный участию президента Узбекистана в саммите Шанхайский организации сотрудничества, состоявшемся в Бишкеке, и саммите Совета по взаимодействию и мерам доверия в Азии, прошедшем в Душанбе, сообщает Telegram-канал .

В брифинге принял участие директор Института стратегических и межрегиональных исследований Элдор Арипов.

На мероприятии обсуждались вопросы, имеющие важное региональное значение. В частности, журналистов интересовало, какую роль ШОС может сыграть в обеспечении безопасности и стабильности в Центральной Азии?

"ШОС является очень важной структурой, гарантирующей безопасность в регионе. В Ташкенте функционирует Региональная антитеррористическая структура ШОС, которая занимается координацией борьбы с терроризмом, формирует единый банк данных о международных террористических и прочих организациях, оказывает содействие в подготовке специалистов и инструкторов для антитеррористических подразделений, организует мероприятия по борьбе с наркотрафиком и т.д. По данным секретариата ШОС, за последние 4 года в рамках организации было предотвращено свыше 600 преступлений террористического характера, ликвидировано более 500 баз подготовки террористов, пресечена деятельность более 2 тысяч членов международных террористических организаций", — пояснил Элдор Арипов.

Он также отметил, что стабильность в Узбекистане достается большим трудом. И это, прежде всего, результат продуманной стратегии главы государства.

"Поэтому важно понимать, что один раз допустив нестабильность, опять вернуться к мирной жизни будет нелегко. Сохранять мир не просто, а потерять его — очень несложно", — сказал в заключении руководитель института.