Сенаторы Олий Мажлиса одобрили закон об оружии

Теперь разрешением на ношение и использование оружия будет заниматься Национальная гвардия Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Узбекистане утвержден закон "Об оружии", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Новое положение было принято в ходе 20-го пленарного заседания Сената Олий Мажлиса.

Джабаров: пользоваться оружием может только подготовленный человек >>>

Закон направлен на защиту жизни и здоровья граждан и регулирует отношения, связанные с оборотом оружия и боеприпасов к нему.

По основным параметрам и назначению они будут делиться на:

гражданское;

служебное;

боевое.

Теперь разрешением на ношение и использование оружия будет заниматься Национальная гвардия Узбекистана.

В соответствии с законопроектом, право на приобретение гражданского оружия в Узбекистане имеют граждане страны, достигшие восемнадцатилетнего возраста, после получения разрешения органов Национальной гвардии по месту жительства.

Срок разового разрешения на приобретение конкретного вида оружия составит три месяца. Без разрешений Нацгвардии можно приобрести сигнальное и охотничье холодное клинковое оружие.

Приобретенное гражданское и служебное оружие подлежит регистрации в органах Национальной гвардии в 10-дневный срок со дня его приобретения.

Лица, которые получат право на ношение гражданского и служебного оружия могут применять его для защиты себя и других граждан только в случае крайней необходимости.