Сенаторы Олий Мажлиса одобрили закон об оружии

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Узбекистане утвержден закон "Об оружии", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Новое положение было принято в ходе 20-го пленарного заседания Сената Олий Мажлиса.
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Закон направлен на защиту жизни и здоровья граждан и регулирует отношения, связанные с оборотом оружия и боеприпасов к нему.
По основным параметрам и назначению они будут делиться на:
- гражданское;
- служебное;
- боевое.
Теперь разрешением на ношение и использование оружия будет заниматься Национальная гвардия Узбекистана.
В соответствии с законопроектом, право на приобретение гражданского оружия в Узбекистане имеют граждане страны, достигшие восемнадцатилетнего возраста, после получения разрешения органов Национальной гвардии по месту жительства.
Приобретенное гражданское и служебное оружие подлежит регистрации в органах Национальной гвардии в 10-дневный срок со дня его приобретения.
Лица, которые получат право на ношение гражданского и служебного оружия могут применять его для защиты себя и других граждан только в случае крайней необходимости.