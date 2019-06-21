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Сенаторы Олий Мажлиса одобрили закон об оружии

© Sputnik / Виталий Аньков
Политика
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Теперь разрешением на ношение и использование оружия будет заниматься Национальная гвардия Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Узбекистане утвержден закон "Об оружии", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Новое положение было принято в ходе 20-го пленарного заседания Сената Олий Мажлиса.

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Закон направлен на защиту жизни и здоровья граждан и регулирует отношения, связанные с оборотом оружия и боеприпасов к нему.

По основным параметрам и назначению они будут делиться на:

  • гражданское;
  • служебное;
  • боевое.

Теперь разрешением на ношение и использование оружия будет заниматься Национальная гвардия Узбекистана.

В соответствии с законопроектом, право на приобретение гражданского оружия в Узбекистане имеют граждане страны, достигшие восемнадцатилетнего возраста, после получения разрешения органов Национальной гвардии по месту жительства.

пневматическое оружие
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Срок разового разрешения на приобретение конкретного вида оружия составит три месяца. Без разрешений Нацгвардии можно приобрести сигнальное и охотничье холодное клинковое оружие.

Приобретенное гражданское и служебное оружие подлежит регистрации в органах Национальной гвардии в 10-дневный срок со дня его приобретения.

Лица, которые получат право на ношение гражданского и служебного оружия могут применять его для защиты себя и других граждан только в случае крайней необходимости.

Теги:
закон, самооборона, холодное оружие, стрелковое оружие, травматическое оружие, оружие



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