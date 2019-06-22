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Госсекретарь США Майк Помпео

Помпео заявил, что Узбекистан стал свободнее

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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По словам Помпео, у властей Узбекистана еще немало работы, но впервые за 30 лет он не является страной, вызывающей особую обеспокоенность.

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Узбекистан улучшил ситуацию с религиозными свободами, сообщает РИА Новости.

По словам Помпео, у властей Узбекистана еще немало работы, но впервые за 30 лет он не является страной, вызывающей особую обеспокоенность.

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Пресс-служба президента Узбекистана
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Как рассказал госсекретарь, в Узбекистане освободили более 50 заключенных, которые, как считают США, находились в тюрьме из-за религиозной принадлежности, и сняли запрет на поездки за рубеж для 60 тысяч граждан.

Помпео сказал также, что ожидает от Узбекистана аналогичных шагов в дальнейшем, в частности, разрешения детям молиться в мечетях вместе с родителями.

Теги:
религия, свобода слова, свобода, Майк Помпео



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