Помпео заявил, что Узбекистан стал свободнее

По словам Помпео, у властей Узбекистана еще немало работы, но впервые за 30 лет он не является страной, вызывающей особую обеспокоенность.

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Узбекистан улучшил ситуацию с религиозными свободами, сообщает РИА Новости.

По словам Помпео, у властей Узбекистана еще немало работы, но впервые за 30 лет он не является страной, вызывающей особую обеспокоенность.

Как рассказал госсекретарь, в Узбекистане освободили более 50 заключенных, которые, как считают США, находились в тюрьме из-за религиозной принадлежности, и сняли запрет на поездки за рубеж для 60 тысяч граждан.

Помпео сказал также, что ожидает от Узбекистана аналогичных шагов в дальнейшем, в частности, разрешения детям молиться в мечетях вместе с родителями.