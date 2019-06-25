Узбекистан и Туркменистан обсудили ситуацию на границе

ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. Узбекско-туркменская межправительственная комиссии собралась в Туркменабаде для того, чтобы обсудить вопросы делимитации и демаркации госграницы. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Стороны изучили предложения по прохождению проектной демаркационной линии межгосударственной границы.

Во время переговоров был разработаны требования к аэрофотосьемочным работам на границе.

Представители Узбекистана и Туркменистана договорились провести полевые демаркационные работы на отдельных участках границы.

По итогам встречи руководители рабочих групп Тулкин Абдуллаев и Мамед Мамедов подписали протокол.