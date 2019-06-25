22:54 25 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.34
  • EUR9731.96
  • USD8562.34
Поиск
Города мира. Киев

Глава МИД Украины заявил об утрате доверия к Совету Европы

© Sputnik / Стрингер
Политика
Получить короткую ссылку
42 0 0

Ранее украинская делегация попросила Верховную Раду срочно рассмотреть вопрос о прекращении ее участия в работе ассамблеи.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Украина отозвала своего посла при Совете Европы для консультаций после решения ПАСЕ о возвращении российской делегации, заявил глава Министерства иностранных дел страны Павел Климкин. 

Пленарное заседание зимней сессии ПАСЕ
© Sputnik / Владимир Федоренко
Россия возвращается в ПАСЕ
"Совет Европы потерял наше доверие, восстановить его будет чрезвычайно сложно. Из лидера усилий для защиты прав человека организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе", — написал министр на своей странице в Facebook.

Ранее украинская делегация попросила Верховную Раду с просьбой срочно рассмотреть вопрос о прекращении ее участия в работе ассамблеи. Делегаты также намерены обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Министерству иностранных дел с просьбой "выработать позицию по участию Украины как государства в работе Совета Европы".

© Sputnik / Нина Зотина
Цеков: приглашение России в ПАСЕ - только первый шаг
Более того, украинская делегация прекратила "участие в работе сессии ПАСЕ, кроме вопросов оспаривания полномочий российской делегации".

Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что будет сожалеть, если Украина покинет сессию ассамблеи.

Напомним, в ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую россиянам участвовать в июньской сессии, после чего Россия — впервые с 2016 года — подала заявку на подтверждение своих полномочий в ассамблее. Однако некоторые депутаты оспорили ее, документ рассмотрят 26 июня. Эксперты считают, что Москва "отобьется" в этом споре.

Теги:
Россия, Украина, ПАСЕ



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Необыкновенная феерия: как прошли Алые паруса 2019 – фото
Как в фильме про конец света: последствия взрывов в Казахстане - видео
Сколько узбекистанцев не имеют биометрического паспорта

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054