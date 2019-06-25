Глава МИД Украины заявил об утрате доверия к Совету Европы

Ранее украинская делегация попросила Верховную Раду срочно рассмотреть вопрос о прекращении ее участия в работе ассамблеи.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Украина отозвала своего посла при Совете Европы для консультаций после решения ПАСЕ о возвращении российской делегации, заявил глава Министерства иностранных дел страны Павел Климкин.

"Совет Европы потерял наше доверие, восстановить его будет чрезвычайно сложно. Из лидера усилий для защиты прав человека организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе", — написал министр на своей странице в Facebook

Ранее украинская делегация попросила Верховную Раду с просьбой срочно рассмотреть вопрос о прекращении ее участия в работе ассамблеи. Делегаты также намерены обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Министерству иностранных дел с просьбой "выработать позицию по участию Украины как государства в работе Совета Европы".

Более того, украинская делегация прекратила "участие в работе сессии ПАСЕ, кроме вопросов оспаривания полномочий российской делегации".

Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что будет сожалеть, если Украина покинет сессию ассамблеи.

Напомним, в ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую россиянам участвовать в июньской сессии, после чего Россия — впервые с 2016 года — подала заявку на подтверждение своих полномочий в ассамблее. Однако некоторые депутаты оспорили ее, документ рассмотрят 26 июня. Эксперты считают, что Москва "отобьется" в этом споре.