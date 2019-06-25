Глава МИД Украины заявил об утрате доверия к Совету Европы

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Украина отозвала своего посла при Совете Европы для консультаций после решения ПАСЕ о возвращении российской делегации, заявил глава Министерства иностранных дел страны Павел Климкин.
Ранее украинская делегация попросила Верховную Раду с просьбой срочно рассмотреть вопрос о прекращении ее участия в работе ассамблеи. Делегаты также намерены обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Министерству иностранных дел с просьбой "выработать позицию по участию Украины как государства в работе Совета Европы".
Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что будет сожалеть, если Украина покинет сессию ассамблеи.
Напомним, в ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую россиянам участвовать в июньской сессии, после чего Россия — впервые с 2016 года — подала заявку на подтверждение своих полномочий в ассамблее. Однако некоторые депутаты оспорили ее, документ рассмотрят 26 июня. Эксперты считают, что Москва "отобьется" в этом споре.