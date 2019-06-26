Стали известны детали встречи Путина и Трампа в Осаке

Помощник президента России рассказал о предполагаемом месте, времени начала беседы лидеров двух стран, а также назвал темы, которые, как ожидается, будут подняты.

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в японской Осаке запланирована на 28 июня, она состоится после первого заседания саммита G20, которое пройдет в формате рабочего ланча. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Как пишет РИА Новости , Путин и Трамп побеседуют в присутствии делегаций в одном из помещений в зоне переговоров для лидеров, место выбрала американская сторона. Встреча начнется ориентировочно в 14:00 по местному времени. На разговор отведено около часа, однако, по словам Ушакова, продолжительность будет зависеть исключительно от президентов.

На встрече предполагается обсудить вопросы стратегической стабильности, региональные конфликты, в том числе Сирию, Афганистан, Украину и Венесуэлу, а также иранскую проблему. Тем не менее, многое будет зависеть от того, как Путин и Трамп построят беседу, заявил помощник российского лидера.

Главы двух государств впервые увиделись на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. После этого прошла двусторонняя встреча в Хельсинки, а также состоялась короткая беседа на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе в ноябре прошлого года.