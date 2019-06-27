Эксперт о том, для чего Атамбаева лишили неприкосновенности

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Лишением неприкосновенности бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву дают сигнал умерить амбиции, считает заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин.

По его мнению, в экспертном сообществе Кыргызстана сейчас есть две точки зрения, пишет РИА Новости . Одни считают, что все делается для того, чтобы лишить Атамбаева иммунитета, возбудить в отношении него уголовное дело и в конечном итоге удалить его с политической арены страны — в заключение или эмиграцию. Другие думают, что происходящее имеет "демонстрационный эффект".

"Действующая власть таким образом просто дает понять тому же Атамбаеву, что его активность по большому счету деструктивна, она ведет к расколку киргизского общества, она ведет к ущербу для политической системы и неплохо бы ему поумерить свою активность. Я все-таки склоняюсь к мнению о том, что... если бы стояла бы какая-то сверхзадача "закрыть" Атамбаева — все бы делалось быстрее", — сказал Андрей Грозин.

Он отметил, что "если бы такая цель стояла, он бы уже сидел».

"Поскольку он пока не сидит, и вся эта канитель длится уже полгода, видно, что скорее действующая власть, как мне кажется, склоняется ко второму варианту, то есть… Атамбаеву просто хотят дать понять, что ему необходимо умерить свои политические амбиции и вести себя спокойнее", — считает эксперт.

По его мнению, ответственность за эту "внутриэлитную эскалацию" лежит не только на действующей власти, но и на бывшем президенте.

Грозин также рассказал, к чему, по его мнению, может привести сложившаяся ситуация.

"Если эти две непримиримые позиции будут и дальше находится в столкновении в отношении к друг другу, то все может кончиться для Атамбаева тюрьмой, а для Кыргызстана — очередным испытанием политической устойчивости и стабильности политической системы", — сказал эксперт.

По мнению эксперта, в нынешних условиях договориться сторонам будет крайне сложно: процесс зашел слишком далеко, чтобы стороны могли просто сесть, поговорить и договориться.

Грозин добавил, что "если Атамбаева загонят в угол и перед ним реально будет маячить перспектива оказаться на нарах, то он, конечно, пойдет до конца, он будет собирать митинги, он будет собирать людей, сторонников, вполне возможно попытается перевести это противостояние в стандартную для Кыргызстана форму массовых беспорядков".

По его мнению, у действующей власти есть два выхода: "идти до конца, открывать уголовное дело с явной перспективой того, чтобы либо заставить его эмигрировать, либо посадить", либо "каким-то образом договариваться".

И второй вариант с каждым днем становится все менее вероятным, отметил эксперт.

Напомним, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в мае подписал поправки в закон "О гарантиях деятельности президента КР". В документе, в частности, говорится, что экс-президент не должен занимать политические, специальные государственные должности в органах власти, а также должности в руководящих органах политической партии либо иным образом участвовать в деятельности политических организаций.

Нарушение этих ограничений грозит бывшему главе государства лишением всех гарантий (по представлению генерального прокурора на основании акта президента), а также материального и иного обеспечения за счет бюджета страны.