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Узбекистан принимает участие в сессии ОБСЕ

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Политика
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Делегация также приняла участие в заседании Группы поддержки Шелкового пути при ПА ОБСЕ, где речь шла о модернизации транспортных коридоров, расширении экономического сотрудничества между 24 странами-участниками.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Делегация Узбекистана участвует в 28-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщает ИА Дунё.

Темой мероприятия - "Содействие устойчивому развитию в интересах укрепления безопасности: роль парламентов". От Узбекистана в сессии участвуют сенатор Олий Мажлиса Рахматулла Назаров и член Комитета по международным делам и межпарламентским связям Законодательной палаты Дилором Файзиева. Заседания проходят 4 по 8 июля 2019 года  в Люксембурге.

Делегация также приняла участие в заседании Группы поддержки Шелкового пути при ПА ОБСЕ, где речь шла о модернизации транспортных коридоров, расширении экономического сотрудничества между 24 странами-участниками.

Парламентская ассамблея ОБСЕ  - это межпарламентская организация, объединяющая 57 государств Европы, Азии и Северной Америки, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Общее количество населения стран-участниц ПА ОБСЕ превышает один миллиард человек.

Теги:
Люксембург, Узбекистан, сессия, сотрудничество, ОБСЕ



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