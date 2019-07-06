Узбекистан принимает участие в сессии ОБСЕ

Делегация также приняла участие в заседании Группы поддержки Шелкового пути при ПА ОБСЕ, где речь шла о модернизации транспортных коридоров, расширении экономического сотрудничества между 24 странами-участниками.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Делегация Узбекистана участвует в 28-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщает ИА Дунё.

Темой мероприятия - "Содействие устойчивому развитию в интересах укрепления безопасности: роль парламентов". От Узбекистана в сессии участвуют сенатор Олий Мажлиса Рахматулла Назаров и член Комитета по международным делам и межпарламентским связям Законодательной палаты Дилором Файзиева. Заседания проходят 4 по 8 июля 2019 года в Люксембурге.

Делегация также приняла участие в заседании Группы поддержки Шелкового пути при ПА ОБСЕ, где речь шла о модернизации транспортных коридоров, расширении экономического сотрудничества между 24 странами-участниками.

Парламентская ассамблея ОБСЕ - это межпарламентская организация, объединяющая 57 государств Европы, Азии и Северной Америки, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Общее количество населения стран-участниц ПА ОБСЕ превышает один миллиард человек.