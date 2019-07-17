Стала известна цель визита Абдулазиза Камилова в США

Глава МИД поучаствует в переговорах по развитию торгово-экономических, финансовых и инвестиционных связей. Визит начался 16 июля и завершится 23 июля. Также в составе делегации прибыли руководители министерств, компаний и банков Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов проведет ряд встреч в рамках визита в США. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Камилов поучаствует в переговорах по развитию торгово-экономических, финансовых и инвестиционных связей. Визит начался 16 июля и завершится 23 июля. Также в составе делегации прибыли руководители министерств, компаний и банков Узбекистана.

Представители республики примут участие во второй министерской конференции по вопросам продвижения религиозных свобод.

Одна из главных задач делегации – проведение переговоров с руководством ряда американских министерств и ведомств, компаний, а также группы Всемирного банка. Будут проводится мероприятие по участию американского бизнеса в программах приватизации и модернизации госпредприятий РУз.

В столице США потенциальным инвесторам покажут презентацию инвестиционного потенциала Узбекистана, а Нью-Йорке пройдет инвестиционный форум "Возможности рынка капитала Узбекистана".

Программа включает себя также переговоры с руководителями Нью-йоркской фондовой биржи (NYSE) и биржи NASDAQ.