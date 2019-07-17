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Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов

Стала известна цель визита Абдулазиза Камилова в США

© Sputnik / Евгений Биятов
Политика
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Глава МИД поучаствует в переговорах по развитию торгово-экономических, финансовых и инвестиционных связей. Визит начался 16 июля и завершится 23 июля. Также в составе делегации прибыли руководители министерств, компаний и банков Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов проведет ряд встреч в рамках визита в США. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Камилов поучаствует в переговорах по развитию торгово-экономических, финансовых и инвестиционных связей. Визит начался 16 июля и завершится 23 июля. Также в составе делегации прибыли руководители министерств, компаний и банков Узбекистана.

Представители республики примут участие во второй министерской конференции по вопросам продвижения религиозных свобод.

Ростислав Ищенко
© Sputnik /
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Одна из главных задач делегации – проведение переговоров с руководством ряда американских министерств и ведомств, компаний, а также группы Всемирного банка. Будут проводится мероприятие по участию американского бизнеса в программах приватизации и модернизации госпредприятий РУз.

В столице США потенциальным инвесторам покажут презентацию инвестиционного потенциала Узбекистана, а Нью-Йорке пройдет инвестиционный форум "Возможности рынка капитала Узбекистана".

Программа включает себя также переговоры с руководителями Нью-йоркской фондовой биржи (NYSE) и биржи NASDAQ.

Теги:
Абдулазиз Камилов, переговоры, США



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