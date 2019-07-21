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Абдулазиз Камилов рассказал о религиозных свободах в США

© МИД Узбекистана
Политика
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Закон РУз "О свободе совести и религиозных организациях" будет пересмотрен с участием экспертами из ООН и ОБСЕ.

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым приняла участие во второй министерской конференции по вопросам продвижения религиозных свобод, сообщает МИД республики.

Как рассказали и ведомстве, впервые за 20 лет закон "О свободе совести и религиозных организациях" будет пересматриваться. К этому процессу будут привлечены международные эксперты. 

По данным главы МИД, в ближайшее время законопроект будет передан в офис посла США по особым поручениям в сфере международной религиозной свободы Сэма Браунбека, Хельсинскую комиссию США, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и специальному докладчику ООН Ахмеду Шахиду для проведения международной экспертной оценки.

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Глава МИД заявил, что в Узбекистане в сфере религии проводится плодотворная работа. А именно: регитрируются новые организации, в том числе неисламской веры. Зарегистрировано свыше 2,2 тысяч религиозных организаций, из которых более 90% являются мусульманскими. Вместе с тем в республике осуществляют свою деятельность 157 христианских организаций, восемь еврейских общин, шесть общин бахаи, одно общество кришнаитов и один буддийский храм.

Закон "О свободе совести и религиозных организациях" был принят в стране в 1991 году, последние изменения вносились в него в 1998 году.

Теги:
США, Абдулазиз Камилов, Комитет по делам религии при правительстве Узбекистана, религиозные обряды, свобода, религия



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