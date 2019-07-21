Абдулазиз Камилов рассказал о религиозных свободах в США

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым приняла участие во второй министерской конференции по вопросам продвижения религиозных свобод, сообщает МИД республики.
Как рассказали и ведомстве, впервые за 20 лет закон "О свободе совести и религиозных организациях" будет пересматриваться. К этому процессу будут привлечены международные эксперты.
По данным главы МИД, в ближайшее время законопроект будет передан в офис посла США по особым поручениям в сфере международной религиозной свободы Сэма Браунбека, Хельсинскую комиссию США, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и специальному докладчику ООН Ахмеду Шахиду для проведения международной экспертной оценки.
Закон "О свободе совести и религиозных организациях" был принят в стране в 1991 году, последние изменения вносились в него в 1998 году.