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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко осенью приедет с визитом в Узбекистан

© Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
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Предстоящий визит председателя верхней палаты парламента РФ накануне обсудили Нарбаева и Тюрденев.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. В Узбекистане осенью ждут с визитом спикера Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко, сообщает информационная служба сената республики.

По данным пресс-службы, председатель сената Танзила Нарбаева накануне встретилась с послом России в Узбекистане Владимиром Тюрденевым. В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества, в том числе в рамках международных парламентских структур.

"В ходе встречи рассмотрены также вопросы организации осенью текущего года визита в Узбекистан делегации Совета Федерации Федерального Собрания во главе с председателем верхней палаты парламента Российской Федерации Валентиной Матвиенко", - говорится в сообщении.

Стороны отметили, что за последнее время межпарламентские отношения двух стран вышли на новый уровень, добавили в пресс-службе. В частности, в ноябре 2018 года было подписано соглашение о сотрудничестве между сенатом Узбекистана и Советом Федерации Федерального Собрания РФ, а также прошло заседание совместной комиссии верхних палат по сотрудничеству.

Теги:
Танзила Нарбаева, Владимир Тюрденев, Валентина Матвиенко, Россия, Узбекистан



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