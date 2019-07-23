Валентина Матвиенко осенью приедет с визитом в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. В Узбекистане осенью ждут с визитом спикера Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко, сообщает информационная служба сената республики.

По данным пресс-службы, председатель сената Танзила Нарбаева накануне встретилась с послом России в Узбекистане Владимиром Тюрденевым. В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества, в том числе в рамках международных парламентских структур.

"В ходе встречи рассмотрены также вопросы организации осенью текущего года визита в Узбекистан делегации Совета Федерации Федерального Собрания во главе с председателем верхней палаты парламента Российской Федерации Валентиной Матвиенко", - говорится в сообщении.

Стороны отметили, что за последнее время межпарламентские отношения двух стран вышли на новый уровень, добавили в пресс-службе. В частности, в ноябре 2018 года было подписано соглашение о сотрудничестве между сенатом Узбекистана и Советом Федерации Федерального Собрания РФ, а также прошло заседание совместной комиссии верхних палат по сотрудничеству.