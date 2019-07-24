Узбекистан начал официальные переговоры по вступлению в ВТО

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Узбекистан начал официальные переговоры по вступлению в во Всемирную торговую организацию. Об этом сообщили в МИД Узбекистана.
Постпред Узбекистана при отделении ООН Улугбек Лапасов встретился с генеральным директором ВТО Роберту Азеведу.
Власти Узбекистана подготовили меморандум о режиме внешней торговли, который был передан Азеведу.
Данный шаг знаменует собой начало официального переговорного процесса вступления республики в ВТО.
Недавно сообщалось, что Европейский Союз ожидает скорейшего успешного вступления Узбекистана в ВТО и намерен выделить для этих целей пять миллионов евро. Об этом заявил начальник отдела сотрудничества делегации ЕС в Узбекистане Франсуа Бежо 16 июля в Ташкенте во время второго заседания Диалога между государственными и частными структурами Узбекистана и Афганистана.
Еще в марте делегация Узбекистана обсудила в Министерстве экономического развития России вопросы содействия процессу присоединения республики к Всемирной торговой организации.