Узбекистан начал официальные переговоры по вступлению в ВТО

Власти Узбекистана подготовили меморандум о режиме внешней торговли, который был передан Азеведу. Данный шаг знаменует собой начало официального переговорного процесса вступления республики в ВТО.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Узбекистан начал официальные переговоры по вступлению в во Всемирную торговую организацию. Об этом сообщили в МИД Узбекистана.

Постпред Узбекистана при отделении ООН Улугбек Лапасов встретился с генеральным директором ВТО Роберту Азеведу.

Власти Узбекистана подготовили меморандум о режиме внешней торговли, который был передан Азеведу.

Данный шаг знаменует собой начало официального переговорного процесса вступления республики в ВТО.

Недавно сообщалось, что Европейский Союз ожидает скорейшего успешного вступления Узбекистана в ВТО и намерен выделить для этих целей пять миллионов евро. Об этом заявил начальник отдела сотрудничества делегации ЕС в Узбекистане Франсуа Бежо 16 июля в Ташкенте во время второго заседания Диалога между государственными и частными структурами Узбекистана и Афганистана.

Еще в марте делегация Узбекистана обсудила в Министерстве экономического развития России вопросы содействия процессу присоединения республики к Всемирной торговой организации.