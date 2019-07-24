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Узбекистан начал официальные переговоры по вступлению в ВТО

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Власти Узбекистана подготовили меморандум о режиме внешней торговли, который был передан Азеведу. Данный шаг знаменует собой начало официального переговорного процесса вступления республики в ВТО.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Узбекистан начал официальные переговоры по вступлению в во Всемирную торговую организацию. Об этом сообщили в МИД Узбекистана.

Постпред Узбекистана при отделении ООН Улугбек Лапасов встретился с генеральным директором ВТО Роберту Азеведу.

Власти Узбекистана подготовили меморандум о режиме внешней торговли, который был передан Азеведу.

Данный шаг знаменует собой начало официального переговорного процесса вступления республики в ВТО.

Алексей Зубец
CC0 / MiLaNa19 / Алексей Зубец
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Недавно сообщалось, что Европейский Союз ожидает скорейшего успешного вступления Узбекистана в ВТО и намерен выделить для этих целей пять миллионов евро. Об этом заявил начальник отдела сотрудничества делегации ЕС в Узбекистане Франсуа Бежо 16 июля в Ташкенте во время второго заседания Диалога между государственными и частными структурами Узбекистана и Афганистана.

Еще в марте делегация Узбекистана обсудила в Министерстве экономического развития России вопросы содействия процессу присоединения республики к Всемирной торговой организации.

Теги:
Всемирная торговая организация, Узбекистан, Узбекистан, вступление, ВТО



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