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Узбекистан разрабатывает концепцию позитивного имиджа страны

Sputnik / Павел Лисицын
Политика
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Приоритетное внимание к данному процессу разработки позитивного имиджа имеет важное значение для создания благоприятных условий экономического развития.

ТАШКЕНТ, 26 апр - Sputnik. Узбекистан разрабатывает концепцию позитивного имиджа страны на международной арене и заинтересован в углублении партнерства с широким кругом государств, заявил заместитель министра иностранных дел Дилшод Ахатов, пишет РИА Новости.

"В настоящее время МИД совместно с другими нашими министерствами разрабатывает концепцию позитивного имиджа республики Узбекистана на международной арене", - сказал Ахатов.

По его оценке, приоритетное внимание к данному процессу имеет важное значение для создания благоприятных условий экономического развития.

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Замминистра отметил, что многовековая культура, история, укрепившиеся ценности толерантности и гостеприимства, а также ресурсный потенциал Узбекистана являются важными составляющими этого процесса.

"Узбекистан заинтересован в том, чтобы продолжить активное вхождение в мирохозяйственные связи, углубление партнерства с широким кругом государств и авторитетными международными организациями", - заключил Ахатов.

Напомним, в Ташкенте в пятницу проходит "круглый стол", организованный МИД Узбекистана, по актуальным вопросам укрепления международного имиджа страны.

В мероприятии участвуют представители министерств и ведомств, общественных организаций, парламента республики, а также зарубежных дипмиссий, международных структур и СМИ, аккредитованных в Узбекистане.

 

Теги:
МИД Узбекистана, МИД Узбекистана, имидж, Узбекистан, Узбекистан



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