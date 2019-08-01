Абдулла Арипов посещает с рабочим визитом Кыргызстан

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов прилетел в Кыргызстан, сообщает сайт правительства РК.
В Международном аэропорту "Манас" Арипова встретил вице-премьер Кыргызстана Жениш Разаков.
Недавно, Абдулла Арипов обозначил недостатки информационной работы госорганов. В частности, он отметил слабое присутствие пресс-служб в социальных сетях и мобильных мессенджерах.
Как результат, даже несмотря на выполняемую ими большую работу, не обеспечивают в полной мере донесение до аудитории информации о реализуемых реформах.