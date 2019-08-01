Открыты все дороги: Лукашенко оценил отношения между Минском и Ташкентом

Встреча президентов Беларуси и Узбекистана Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева проходит во Дворце независимости в Минске.

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Минск и Ташкент за последние два года полностью перевернули отношения, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым во Дворце независимости.

"Буквально за последние два года мы с вами полностью перевернули наши отношения. Вообще было нечего переворачивать, надо было заново их создавать", — сказал Лукашенко. Его цитирует Sputnik Беларусь.

По словам белорусского президента, за последние два года сделано больше, чем за предыдущие 25 лет отношений между странами. При этом он отметил, что 180 миллионов взаимного товарооборота за прошлый год не соответствуют уровню сотрудничества. Мирзиёев согласился с коллегой.

Активизация сотрудничества двух стран наметилась в результате проведения в Минске Форума регионов.

"Им не надо мешать, надо помогать регионам, открыть дорогу. Мы создали им хорошую базу для взаимного общения", — сказал узбекский лидер.

Лукашенко отметил, что в "промышленной и сельскохозяйственной революции", которая идет в Узбекистане, Беларусь не будет лишней и найдет свое место.

По мнению Мирзиёева, развитию отношений поспособствует в том числе кооперация с белорусскими предприятиями.

"Беларусь во многих отраслях за годы независимости достигла больших успехов. Я всегда говорю членам правительства, межправительственной комиссии, что надо чаще встречаться, чтобы было меньше бумаг, а больше результата", — констатировал президент Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев прибыл в Минск накануне вечером. Главы государств встретились в неформальной обстановке в резиденции "Заславль" и обменялись подарками. Узбекский лидер подарил белорусскому коллеге скульптуру хоккеиста, Лукашенко преподнес Мирзиёеву вышиванку и тканое панно. Узбекский лидер также получил подарок и от младшего сына Лукашенко — статуэтку зубра, который является одним из символов Беларуси.