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Вице-премьер Кыргызстана высказался по вопросу узбекско-кыргызской границы

© Sputnik / Сергей Мамонтов
Политика
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Он заявил журналистам, что вопрос обмена спорными участками на кыргызско-узбекской границе не рассматривается.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Вице-премьер Кыргызстана блоку Жениш Разаков рассказал, на какой стадии находятся переговоры по делимитации и демаркации узбекско-кыргызской границы, передает Sputnik Кыргызстан.

Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов с рабочим визитом прибыл в Кыргызскую Республику.
© Правительство Кыргызской Республики
Абдулла Арипов посещает с рабочим визитом Кыргызстан
Он заявил журналистам, что вопрос обмена спорными участками на узбекско-кыргызской границе не рассматривается.

Однако, уже порядка 92 процентов границ описано, а 85 процентов уже включили в основной договор о делимитации. Спорными являются примерно 10 участков, и в данный момент по ним ведется работа, но вопрос обмена такими участками между странами не рассматривается.

Напомним, что сегодня в Кыргызстан прибыл премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. В Бишкеке пройдет встреча глав правительств двух стран, после чего премьер Узбекистана встретится с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Кыргызстан, Кыргызстан, госграница, граница, нарушение границы, границы, делимитация, демаркация



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