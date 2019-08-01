Вице-премьер Кыргызстана высказался по вопросу узбекско-кыргызской границы

Он заявил журналистам, что вопрос обмена спорными участками на кыргызско-узбекской границе не рассматривается.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Вице-премьер Кыргызстана блоку Жениш Разаков рассказал, на какой стадии находятся переговоры по делимитации и демаркации узбекско-кыргызской границы, передает Sputnik Кыргызстан.

Он заявил журналистам, что вопрос обмена спорными участками на узбекско-кыргызской границе не рассматривается.

Однако, уже порядка 92 процентов границ описано, а 85 процентов уже включили в основной договор о делимитации. Спорными являются примерно 10 участков, и в данный момент по ним ведется работа, но вопрос обмена такими участками между странами не рассматривается.

Напомним, что сегодня в Кыргызстан прибыл премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. В Бишкеке пройдет встреча глав правительств двух стран, после чего премьер Узбекистана встретится с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.