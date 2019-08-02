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Города мира. Вашингтон

США ввели новые санкции против России

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций в отношении России.

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. США вводят второй пакет санкций в отношении России из-за дела Скрипалей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

Этот шаг обусловлен тем, что Москва, как утверждает Вашингтон, "не предоставила гарантий в рамках американского закона". Речь идет о законе "О контроле за химическим и биологическим оружием", примененном в связи с инцидентом в Солсбери.

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Ранее о том, что президент США Дональд Трамп подписал соответствующий указ, сообщило американское издание Politico. Документ был подготовлен и направлен госсекретарю еще в мае.

Первый пакет санкций из-за дела Скрипалей ввели 27 августа 2018 года. Для второго закон предусматривает шесть вариантов санкций, президент должен применить минимум три. 

США могут: понизить уровень дипломатических отношений; запретить американским банкам выдавать кредиты попавшей под санкции стране; препятствовать предоставлению ей международных займов; запретить экспорт американскими компаниями товаров и технологий в эту страну, кроме продовольственных и сельскохозяйственных; наложить запрет на любой импорт из страны под санкциями, в том числе нефти и нефтепродуктов; запретить полеты в и из США государственных авиакомпаний подсанкционной страны, что может напрямую затронуть "Аэрофлот", отмечает РИА Новости.

Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.

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В Лондоне заявили, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Российская сторона многократно предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Великобритания проигнорировала это и отказала в доступе к Скрипалям.

МИД РФ уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

В сентябре Лондон опубликовал фотографии "подозреваемых" в отравлении в Солсбери. По утверждению британской стороны, это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов.

Однако сами они рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Великобританию в туристических целях, никак не связаны с российскими спецслужбами и не имеют никакого отношения к делу Скрипалей.

Теги:
политика, Юлия Скрипаль, Сергей Скрипаль, Россия, Дональд Трамп, США, санкции



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