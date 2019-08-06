Посол США в России уходит в отставку – СМИ

Джон Хантсман возглавил дипломатическую миссию в Москве в 2017 году.

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Посол США в России Джон Хантсман подал президенту своей страны Дональду Трампу прошение об отставке, сообщает Salt Lake Tribune.

Издание представило копию письма, датированного 5 августа. В нем Хантсман благодарит Трампа за доверие и возможность занять должность посла в Москве "во время исторически сложного периода в двусторонних отношениях".

"Я с почтением подаю в отставку с должности посла Соединенных Штатов в России, начиная с 3 октября 2019. Я надеюсь, что это оставит достаточно времени для назначения и утверждения на должность преемника", — говорится в послании.

Дипломат отметил, что между Россией и США много того, что разделяет две страны, но при этом есть и общие интересы, которые невозможно игнорировать.

"Никакая перезагрузка или перезапуск не сможет помочь, только ясное понимание наших интересов и ценностей, а также практические рамки для поддержания диалога. Провал не является вариантом, и люди с обеих сторон заслуживают лучшего", — заявил дипломат.

Джон Хантсман возглавил дипмиссию в Москве в 2017 году. Источники сообщали, что он согласился на двухлетнюю командировку, после чего намеревался вернуться домой.

По данным издания Atlantic, дипломат собирается баллотироваться на должность губернатора родного штата Юта, который он уже возглавлял с 2004 по 2009 год.