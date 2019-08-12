В МИД Афганистана раскритиковали визит представителей "Талибана" в Ташкент

Представитель ведомства отметил, что страна ожидает от Узбекистана и других стран региона и мира уважения народа Афганистана и его руководства с тем, чтобы именно они имели главную роль в руководстве мирным процессом.

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. Представитель МИД Афганистана Сабгатулла Ахмади считает, что Ташкент не желает помочь Кабулу в мирном процессе, сообщает РИА Новости.

8 августа в МИД Узбекистана состоялась встреча с представителями политического офиса "Талибан"* в Дохе.

В переговорах участвовал глава офиса мулла Бародар Ахунд. Стороны обсудили продвижение мирного политического процесса в Афганистане.

"То, как приняли руководство "Талибана"* в Узбекистане, а также ход переговоров, не указывают на то, что Узбекистан помогает или обеспечивает площадку для Афганистана", - заявил представитель ведомства.

По его словам, Кабул при этом приветствует желание соседних стран помочь мирному процессу в Афганистане.

Он отметил, что страна ожидает от Узбекистана и других стран региона и мира уважения народа Афганистана и его руководства с тем, чтобы именно они имели главную роль в руководстве мирным процессом.

Ахмади добавил, что место следующего раунда межафганских переговоров будет определено в ближайшее время. Он напомнил, что о готовности принять раунд на своей территории ранее заявили Узбекистан, Норвегия, Индонезия, ФРГ.

Ранее глава политического офиса движения "Талибан"* поддержал проведение очередного раунда межафганского диалога в Самарканде. Он отметил его своевременность и актуальность в свете нынешних реалий.

*Верховный суд России признал Талибан террористической организацией.