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Центр Кабула

В МИД Афганистана раскритиковали визит представителей "Талибана" в Ташкент

© Sputnik / В. Киселев
Политика
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Представитель ведомства отметил, что страна ожидает от Узбекистана и других стран региона и мира уважения народа Афганистана и его руководства с тем, чтобы именно они имели главную роль в руководстве мирным процессом.

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. Представитель МИД Афганистана Сабгатулла Ахмади считает, что Ташкент не желает помочь Кабулу в мирном процессе, сообщает РИА Новости.

8 августа в МИД Узбекистана состоялась встреча с представителями политического офиса "Талибан"* в Дохе. 

В переговорах участвовал глава офиса мулла Бародар Ахунд. Стороны обсудили продвижение мирного политического процесса в Афганистане.  

"То, как приняли руководство "Талибана"* в Узбекистане, а также ход переговоров, не указывают на то, что Узбекистан помогает или обеспечивает площадку для Афганистана", - заявил представитель ведомства.

По его словам, Кабул при этом приветствует желание соседних стран помочь мирному процессу в Афганистане.

Он отметил, что страна ожидает от Узбекистана и других стран региона и мира уважения народа Афганистана и его руководства с тем, чтобы именно они имели главную роль в руководстве мирным процессом.

Здание МИД Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В МИД Узбекистана прошла встреча с представителями "Талибана"
Ахмади добавил, что место следующего раунда межафганских переговоров будет определено в ближайшее время. Он напомнил, что о готовности принять раунд на своей территории ранее заявили Узбекистан, Норвегия, Индонезия, ФРГ.

Ранее глава политического офиса движения "Талибан"* поддержал проведение очередного раунда межафганского диалога в Самарканде. Он отметил его своевременность и актуальность в свете нынешних реалий.

*Верховный суд России признал Талибан террористической организацией.

Теги:
Радикальное движение "Талибан", Талибан, талиб, Международная конференция по Афганистану, Афганистан, Афганистан



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