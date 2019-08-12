В МИД Афганистана раскритиковали визит представителей "Талибана" в Ташкент

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. Представитель МИД Афганистана Сабгатулла Ахмади считает, что Ташкент не желает помочь Кабулу в мирном процессе, сообщает РИА Новости.
8 августа в МИД Узбекистана состоялась встреча с представителями политического офиса "Талибан"* в Дохе.
В переговорах участвовал глава офиса мулла Бародар Ахунд. Стороны обсудили продвижение мирного политического процесса в Афганистане.
"То, как приняли руководство "Талибана"* в Узбекистане, а также ход переговоров, не указывают на то, что Узбекистан помогает или обеспечивает площадку для Афганистана", - заявил представитель ведомства.
По его словам, Кабул при этом приветствует желание соседних стран помочь мирному процессу в Афганистане.
Он отметил, что страна ожидает от Узбекистана и других стран региона и мира уважения народа Афганистана и его руководства с тем, чтобы именно они имели главную роль в руководстве мирным процессом.
Ранее глава политического офиса движения "Талибан"* поддержал проведение очередного раунда межафганского диалога в Самарканде. Он отметил его своевременность и актуальность в свете нынешних реалий.
*Верховный суд России признал Талибан террористической организацией.