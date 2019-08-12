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ОБСЕ поможет Узбекистану в борьбе с торговлей людьми

© Sputnik / Стрингер
Политика
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Шавкат Мирзиеев 31 июля учредил должность национального докладчика по противодействию торговле людьми и принудительному труду, которую заняла спикер сената Танзила Нарбаева.

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают на поддержку деятельности института национального докладчика по противодействию торговле людьми и принудительному труду от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, передает МИД республики.

По данным министерства, в посольство Узбекистана в Австрии поступило письмо директора БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир, в котором она приветствует учреждение института национального докладчика. Бюро готово предоставить необходимую техническую поддержку, а также экспертные консультации для реализации указа президента Узбекистана.

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Шавкат Мирзиеев 31 июля учредил должность национального докладчика по противодействию торговле людьми и принудительному труду, которую заняла спикер сената Танзила Нарбаева.

Год назад Государственный департамент США  обнародовал Ежегодный доклад о ситуации с торговлей людьми. Ведомство признало успехи Узбекистана в этой сфере и повысило уровень страны с 3-й категории до 2-й. В документе подчеркивается признание международными экспертами искоренения систематического детского труда, а также выполнения обязательств в рамках конвенций Международной организации труда.

Теги:
БДИПЧ ОБСЕ, ОБСЕ, Торговля, торговля людьми, работорговля



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