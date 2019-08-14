Камилов поздравил посла Армении с началом миссии в Узбекистане

Узбекистан и Армения договорились нарастить взаимные поставки товаров и услуг.

ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял посла Армении с резиденцией в Ереване Арама Григоряна, сообщает МИД республики.

Глава МИД принял верительные грамоты и поздравил посла с началом миссии в Узбекистане.

Камилов и Григорян обсудили развитие отношений между странами в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Стороны выразили заинтересованность в наращивании взаимных поставок товаров и услуг, а также активизации контактов на различных уровнях.

Также они отметили актуальность работы над совершенствованием договорно-правовой базы.