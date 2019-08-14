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Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов

Камилов поздравил посла Армении с началом миссии в Узбекистане

© Sputnik / Сергей Пятаков
Политика
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Узбекистан и Армения договорились нарастить взаимные поставки товаров и услуг.

ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял посла Армении с резиденцией в Ереване Арама Григоряна, сообщает МИД республики.

Глава МИД принял верительные грамоты и поздравил посла с началом миссии в Узбекистане.

Камилов и  Григорян обсудили развитие отношений между странами в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Стороны выразили заинтересованность в наращивании взаимных поставок товаров и услуг, а также активизации контактов на различных уровнях.

Также они отметили актуальность работы над совершенствованием договорно-правовой базы.

Теги:
Абдулазиз Камилов, Армения, Узбекистан



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