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Шавкат Мирзиёев провел заседание Совета безопасности

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Собравшиеся оценили практические результаты сотрудничества Узбекистана с зарубежными партнерами и текущие тенденции глобальной повестки. Особое внимание было уделено новым вызовам и угрозам стабильности и безопасности в мире и ЦА. 

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел расширенное заседание Совета безопасности, сообщается на сайте главы государства.

В совещании приняли участие руководители палат Олий Мажлиса, Администрации президента, Кабинета министров, Службы государственной безопасности, Национальной гвардии, Генеральной прокуратуры, министерств иностранных дел, инвестиций и внешней торговли, обороны, внутренних дел, Пограничных войск СГБ, Государственного комитета по оборонной промышленности и Национального центра по правам человека.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Собравшиеся оценили практические результаты сотрудничества Узбекистана с зарубежными партнерами и текущие тенденции глобальной повестки. Особое внимание было уделено новым вызовам и угрозам стабильности и безопасности в мире и ЦА. 

На мероприятии отметили растущие сотрудничество с традиционными партнерами - Россией, Китаем, США, Южной Кореей, Турцией, Германией, Францией и государствами ЦА. 

 

Теги:
совещание, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Мирзиёев, деловой совет, советник, советы



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