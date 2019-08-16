Шавкат Мирзиёев провел заседание Совета безопасности

Собравшиеся оценили практические результаты сотрудничества Узбекистана с зарубежными партнерами и текущие тенденции глобальной повестки. Особое внимание было уделено новым вызовам и угрозам стабильности и безопасности в мире и ЦА.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел расширенное заседание Совета безопасности, сообщается на сайте главы государства.

В совещании приняли участие руководители палат Олий Мажлиса, Администрации президента, Кабинета министров, Службы государственной безопасности, Национальной гвардии, Генеральной прокуратуры, министерств иностранных дел, инвестиций и внешней торговли, обороны, внутренних дел, Пограничных войск СГБ, Государственного комитета по оборонной промышленности и Национального центра по правам человека.

Собравшиеся оценили практические результаты сотрудничества Узбекистана с зарубежными партнерами и текущие тенденции глобальной повестки. Особое внимание было уделено новым вызовам и угрозам стабильности и безопасности в мире и ЦА.

На мероприятии отметили растущие сотрудничество с традиционными партнерами - Россией, Китаем, США, Южной Кореей, Турцией, Германией, Францией и государствами ЦА.