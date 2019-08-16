Путин и Макрон обсудят Сирию и ситуацию в Персидском заливе

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Лидеры РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на переговорах 19 августа обсудят Сирию, Ливию, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также ситуацию в Персидском заливе, сообщил РИА Новости помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Конечно, Иран, ситуация вокруг Ирана, ситуация вокруг его ядерной программы. И Россию, и Францию объединяют общие задачи сохранения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и недопущение эскалации напряженности между Ираном и США в регионе Персидского залива и в целом. Ну и затем, конечно, Сирия и Ливия", - сказал Ушаков.

По его словам, "в контексте Сирии, возможно, будет обсуждаться вопрос о новом четырехстороннем саммите".

"Сейчас эта идея на повестке дня, но она пока еще, на мой взгляд, далека от практического осуществления. Но обсудить ее наши лидеры вполне могут", - добавил он.

При этом, как отметил Ушаков, перед новым саммитом РФ-Франция-Турция-ФРГ по Сирии Россия настроена на проведение саммита в "астанинском формате" с участием России, Турции и Ирана.