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пленарное заседание сената Олий Мажлиса РУз

Какие законы рассмотрит Сенат на заседании 23 августа

Sputnik / Дильшода Рахматова
Политика
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Сенат соберется в пятницу на 21-е пленарное заседание.

ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Двадцать первое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана пройдет 23 августа.

Девушка в поле
CC0 / pixabay
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По информации пресс-службы верхней палаты парламента, сенаторы рассмотрят законы "О гарантиях равных прав и возможностей для мужчин и женщин", "О защите женщин от притеснений и насилия", "Об использовании атомной энергии в мирных целях", "О поддержке грудного вскармливания и требованиях к продуктам питания для младенцев и детей раннего возраста".

Кроме того, участники заседания обсудят совершенствование законодательства в сфере выборов, безопасности и обороны.

К тому же перед сенаторами выступят министры внутренних дел и иностранных дел, председатель Государственного комитета по развитию туризма, а также хоким Хорезмской области, который расскажет о развитии территорий и деятельности местных кенгашей народных депутатов.

Теги:
Сенат Олий Мажлиса, Узбекистан



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