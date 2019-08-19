Какие законы рассмотрит Сенат на заседании 23 августа

ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Двадцать первое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана пройдет 23 августа.

По информации пресс-службы верхней палаты парламента, сенаторы рассмотрят законы "О гарантиях равных прав и возможностей для мужчин и женщин", "О защите женщин от притеснений и насилия", "Об использовании атомной энергии в мирных целях", "О поддержке грудного вскармливания и требованиях к продуктам питания для младенцев и детей раннего возраста".

Кроме того, участники заседания обсудят совершенствование законодательства в сфере выборов, безопасности и обороны.

К тому же перед сенаторами выступят министры внутренних дел и иностранных дел, председатель Государственного комитета по развитию туризма, а также хоким Хорезмской области, который расскажет о развитии территорий и деятельности местных кенгашей народных депутатов.