В Пекине открылось новое здание посольства Узбекистана

Министр иностранных дел Китая Ван И выразил надежду, что новое здание посольства станет символом дружбы между народами двух стран.

ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в торжественном открытии нового здания Посольства республики в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В своем выступлении Камилов подчеркнул, что расширение сотрудничества с Китаем является одним из важных направлений внешней политики Узбекистана.

Министр отметил, что плодотворные переговоры между Шавкатом Мирзиёевым и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках Международного форума "Один пояс, один путь" укрепили всестороннее стратегическое партнерство между странами.

По словам Камилова, открытие нового здания Посольства Узбекистана в Пекине - свидетельство высокого уровня стратегического партнерства между государствами.

Ван И выразил надежду, что новое здание Посольства Узбекистана в г.Пекине станет символом крепнущей дружбы и сотрудничества между народами двух стран.