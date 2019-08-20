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В Пекине открылось новое здание посольства Узбекистана

Sputnik / Павел Лисицын
Политика
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Министр иностранных дел Китая Ван И выразил надежду, что новое здание посольства станет символом дружбы между народами двух стран.

ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в торжественном открытии нового здания Посольства республики в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В своем выступлении Камилов подчеркнул, что расширение сотрудничества с Китаем является одним из важных направлений внешней политики Узбекистана.

Современность и традиции: новое узбекское посольство в Китае - фото
© УзА
Современность и традиции: новое узбекское посольство в Китае – фото

Министр отметил, что плодотворные переговоры между Шавкатом Мирзиёевым и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках Международного форума "Один пояс, один путь" укрепили всестороннее стратегическое партнерство между странами.

По словам Камилова, открытие нового здания Посольства Узбекистана в Пекине - свидетельство высокого уровня стратегического партнерства между государствами.

Ван И выразил надежду, что новое здание Посольства Узбекистана в г.Пекине станет символом крепнущей дружбы и сотрудничества между народами двух стран.

Теги:
Абдулазиз Камилов, Пекин, КНР, Китай, Узбекистан



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