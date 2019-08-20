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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наблюдает за учениями на полигоне Фориш

Путин и Мирзиёев могут вместе посетить военные учения "Центр-2019"

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Армии нескольких стран СНГ отработают взаимодействие на полигонах России и соседних государств.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» вооруженных сил России пройдут с 16 по 21 сентября.

Как ранее сообщило Минобороны РФ, к маневрам будут также привлечены воинские контингенты из Казахстана, Кыргызстана Таджикистана и Узбекистана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил Sputnik Узбекистан, что Владимир Путин может посетить учения вместе с одним из руководителей этих государств. В их числе и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

"Нельзя исключать" - сказал Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

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© Sputnik / Мария Уварова
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Учения "Центр-2019" пройдут на 8 полигонах в России и на территории других государств.

Участие узбекских военнослужащих в стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019" послужит дальнейшему развитию международного военного сотрудничества и укреплению боевого содружества с соседними братскими государствами, обмену опытом боевой подготовки, выработке единого алгоритма работы органов управления и порядка действий подразделений при проведении совместных операций по недопущению дестабилизации обстановки в Центрально-Азиатском регионе.

Теги:
Россия, военные учения, учения, Шавкат Мирзиёев, Мирзиёев, Владимир Путин, Владимир Путин, Дмитрий Песков



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