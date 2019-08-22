Мирзиёев встретился с заместителем госсекретаря США

Американский дипломат поблагодарил Мирзиёева за теплый прием и передал наилучшие пожелания от Дональда Трампа и Майка Помпео.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла, сообщает пресс-служба главы государства.

Американский дипломат поблагодарил Мирзиёева за теплый прием и передал наилучшие пожелания от Дональда Трампа и Майка Помпео.

Дэвид Хейл заявил, что американская сторона высоко оценивает проводимые в Узбекистане преобразования и поддерживает усилия страны по укреплению отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества в регионе ЦА.

Одной из главных тем обсуждения стала непростая ситуация в Афганистане. Хейл отметил вклад Узбекистана в установлении мира в регионе.