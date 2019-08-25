ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. Глава Чеченской республики получил подарок от президента Узбекистана. Об этом Кадыров сообщил в социальных сетях.

Делегация Узбекистана принимала участие в открытии мечети "Гордость мусульман". Кадырову подарили копию древнейшей рукописи Корана, которая хранилась в ташкентском медресе Муйи Муборак.

© VK Кадыров показал ценный подарок от Шавката Мирзиёева - фото

Рустам Касимов передал также слова приветствия от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Он выразил восхищение произошедшими в Чечне позитивными изменениями. Кадыров поблагодарил гостя и пожелал дальнейшего успешного развития и процветания братской Республике Узбекистан.

Одна из самых крупных мечетей в Европе открылась 23 августа в чеченском городе Шали.

В состав узбекской делегации вошли также представители Кабинета министров, а также ученые, богословы и СМИ.

В ходе визита предусмотрены встречи с руководством Чечни и зарубежными гостями церемонии.

Автор проекта - узбекский архитектор Абдукахар Турдиев, участвовавший в создании множества мечетей в Узбекистане. Капсулу под строительство центральной мечети в третьем по величине чеченском городе Шали заложили еще в декабре 2012 года. Мечеть вмещает свыше 30 тысяч человек. Кроме того, прилегающая территория может разместить до 70 тысяч молящихся. Четыре минарета имеют высоту 63 метра, а центральный купол - более 40 метров. Территорию украшают 12 фонтанов в восточном стиле и мраморные беседки, в которых можно совершить омовение перед молитвой.