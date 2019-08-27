Узбекистан присоединился к Кишиневской конвенции о правовой помощи

Кишиневская конвенция включает в себя различные формы и виды взаимной правовой помощи, порядок и условия ее предоставления, взаимное признание и исполнение судебных решений.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении республики к Кишиневской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, сообщает канал "Правовая информация".

Кишиневская конвенция включает в себя различные формы и виды взаимной правовой помощи, порядок и условия ее предоставления, взаимное признание и исполнение судебных решений.

Узбекистан ранее ратифицировал Конвенцию №144 о трехсторонних консультациях для содействия применению международных трудовых норм и дополнительного протокола к Конвенции №29 о принудительном труде.

В сентябре 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обещал покончить у себя в стране с принудительным трудом и подтвердил приверженность своего правительства сотрудничеству с МОТ.