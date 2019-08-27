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Мужчины с портфелем в руке. Архивное фото

Узбекистан присоединился к Кишиневской конвенции о правовой помощи

© Sputnik / Алексей Даничев
Политика
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Кишиневская конвенция включает в себя различные формы и виды взаимной правовой помощи, порядок и условия ее предоставления, взаимное признание и исполнение судебных решений.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении республики к Кишиневской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, сообщает канал "Правовая информация".

Дворец Мира в Гааге
© Sputnik / Алексей Филиппов
Узбекистан вступит в Гаагскую конференцию уже в этом году
Кишиневская конвенция включает в себя различные формы и виды взаимной правовой помощи, порядок и условия ее предоставления, взаимное признание и исполнение судебных решений.

Узбекистан ранее ратифицировал Конвенцию №144 о трехсторонних консультациях для содействия применению международных трудовых норм и дополнительного протокола к Конвенции №29 о принудительном труде.

В сентябре 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обещал покончить у себя в стране с принудительным трудом и подтвердил приверженность своего правительства сотрудничеству с МОТ.

Теги:
конвенция, помощь, право на свободу, правонарушение



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