Когда пройдут выборы в Узбекистане — ЦИК дала официальный ответ

ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. ЦИК Узбекистана назвал преждевременным сообщение о дате очередных парламентских выборов в Законодательную палату паламента страны, сославшись на существующий порядок принятия решений об объявлении дня голосования, сообщает пресс-служба Центризибркома.
ЦИК Республики заявила, что официального объявления даты голосования еще не было.
Информация о том, что выборы депутатов Олий Мажлиса пройдут 22 декабря этого года, появилась накануне со ссылкой на председателя Центризбиркома Мирзо-Улугбека Абдусаломова. Кроме того, в комиссии уточнили, что выборы проводятся не по пропорциональной системе, а по мажоритарной. Выборы в Законодательную палату и местные Кенгаши проводятся на основе многопартийности по территориальным одномандатным избирательным округам.
В соответствии со статьей 117 Конституции Республики Узбекистан выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Жокаргы Кенгаш Республики Каракалпакстан, представительные органы государственной власти областей, районов, городов проводятся соответственно в год истечения срока их полномочий в первое воскресенье третьей декады декабря.
В ЦИКе подчеркнули, что о дате проведения голосования представителей СМИ проинформируют заранее.