Когда пройдут выборы в Узбекистане — ЦИК дала официальный ответ

Центральная избирательная комиссия Узбекистана прокомментировала данные местных и зарубежных СМИ о том, что точная дата выборов в Парламент уже определена. По данным ЦИК, окончательное решение, согласно Конституции, должно быть озвучено не позднее чем за три месяца до дня голосования.

ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. ЦИК Узбекистана назвал преждевременным сообщение о дате очередных парламентских выборов в Законодательную палату паламента страны, сославшись на существующий порядок принятия решений об объявлении дня голосования, сообщает пресс-служба Центризибркома.

ЦИК Республики заявила, что официального объявления даты голосования еще не было.

Информация о том, что выборы депутатов Олий Мажлиса пройдут 22 декабря этого года, появилась накануне со ссылкой на председателя Центризбиркома Мирзо-Улугбека Абдусаломова. Кроме того, в комиссии уточнили, что выборы проводятся не по пропорциональной системе, а по мажоритарной. Выборы в Законодательную палату и местные Кенгаши проводятся на основе многопартийности по территориальным одномандатным избирательным округам.

В сообщении Центральной избирательной комиссии говорится, что в соответствии со статьей 36 Избирательного кодекса начало избирательной кампании по выборам депутатов Законодательной палаты и депутатов местных кенешей объявляется ЦИКом не менее чем за три месяца до истечения срока их полномочий.

В соответствии со статьей 117 Конституции Республики Узбекистан выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Жокаргы Кенгаш Республики Каракалпакстан, представительные органы государственной власти областей, районов, городов проводятся соответственно в год истечения срока их полномочий в первое воскресенье третьей декады декабря.

В ЦИКе подчеркнули, что о дате проведения голосования представителей СМИ проинформируют заранее.