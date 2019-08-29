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Сборщики хлопка на поле

Штрафы за принудительный труд увеличили в десять раз - закон

© Sputnik / Алексей Куденко
Политика
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Президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан".

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Президентом подписан закон, ужесточающий наказание за принуждение к труду, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно документу, усилена ответственность за административное принуждение к труду. Сумма штрафа возросла в десять раз.  Ранее - от 1 до 3 МРЗП, теперь от 10 до 30 МРЗП. За повторное нарушение штраф составит от 30 до 100 МРЗП.

Если злоумышленники привлекли к принудительному труду несовершеннолетнего им придется заплатить от 30 до 50 МРЗП (ранее от 5 до 15 МРЗП). А за повторное правонарушение - от 50 до 100 МРЗП.

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Кроме того, установлено, что повторное неисполнение после наложения административного взыскания обязанности по выплате пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам в размерах, установленных законодательством, влечет наложение штрафа в размере от пятнадцати до тридцати минимальных размеров заработной платы.

Узбекистан ранее ратифицировал Конвенцию №144 о трехсторонних консультациях для содействия применению международных трудовых норм и дополнительного протокола к Конвенции №29 о принудительном труде.

В сентябре 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обещал покончить у себя в стране с принудительным трудом и подтвердил приверженность своего правительства сотрудничеству с МОТ.

Теги:
Трудовое законодательство, принудительный труд, Трудовой кодекс, трудоустройство, Труд, законодательство, Законопроект, новый закон, закон



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