Ботир Зокиров стал министром строительства

Ранее работавший министром строительства Узбекистана Абукаххор Тухтаев в мае этого года назначен хокимом Шайхантахурского района столицы.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Сегодня члены Законодательной палаты Олий Мажлиса утвердили кандидатуру Ботира Зокирова на пост министра строительства Республики Узбекистан, предложенную Кабинетом министров Республики Узбекистан.

До этого он был заместителем министра, сообщает Общенациональное движение "Юксалиш".

Ранее работавший министром строительства Узбекистана Абукаххор Тухтаев в мае этого года назначен хокимом Шайхантахурского района Ташкента.

Ботир Закиров родился в Ташкенте в 1963 году, в 1988-м закончил Ташкентский политехнический институт (ныне - ТГТУ).

Работал в тресте "Тошсантехгазмонтаж", в управлениях 12-го треста, председателем правления "Трест 12". С 2011 по 2018 годы был заместитель премьер-министра, начальником Госкомитета архитектуры и строительства. С 2018-го - замминистра строительства.