Место Кахрамона Куранбаева займет Алишер Саъдуллаев

Он назначен первым заместителем советника президента Республики Узбекистан по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Председатель Союза молодежи Узбекистана Кахрамон Куранбаев оставил пост, сообщает пресс-служба президента.

Он назначен первым заместителем советника президента Республики Узбекистан по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти. Алишер Саъдуллаев, назначеный на должность первого заместителя советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта, также временно будет исполнять обязанности председателя Центрального совета Союза молодежи.

Кахрамон Куранбаев являлся руководителем Союзом молодежи с момента его основания.