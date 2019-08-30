12:05 30 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск
Председатель Совета молодежи Узбекистана Кахрамон Куранбаев

Место Кахрамона Куранбаева займет Алишер Саъдуллаев

Международный пресс-клуб
Политика
Получить короткую ссылку
80 0 0

Он назначен первым заместителем советника президента Республики Узбекистан по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Председатель Союза молодежи Узбекистана Кахрамон Куранбаев оставил пост, сообщает пресс-служба президента.

Подпись документов
Sputnik / Михаил Палинчак
Мирзиёев освободил от должности замминистра юстиции Узбекистана
Он назначен первым заместителем советника президента Республики Узбекистан по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти. Алишер Саъдуллаев, назначеный на должность первого заместителя советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта, также временно будет исполнять обязанности председателя Центрального совета Союза молодежи.

Кахрамон Куранбаев являлся руководителем Союзом молодежи с момента его основания.

Теги:
Куранбаев Кахрамон, назначения



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Авиановинки от ведущих разработчиков: открытие МАКС-2019
Эктор Купер на тренировке сборной Узбекистана по футболу
Как Эктор Купер готовит сборную к матчам за выход на ЧМ - видео
Истребители пятого поколения: Су-57 против F-35
Су-57 против F-35: виртуальная битва истребителей РФ и США

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054