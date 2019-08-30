Учебное заведение организованно согласно постановлению президента и специализируется на углубленном изучении физики, математики, информатики и астрономии.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев посетил в Ташкенте Специализированную государственную общеобразовательную школу имени Мирзо Улугбека, сообщает пресс-служба главы государства.

Учебное заведение организованно согласно постановлению президента и специализируется на углубленном изучении физики, математики, информатики и астрономии.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Миризиёев: мы не зря назвали школу в честь Мирзо Улугбека

В школе организован кабинет аэрокосмических технологий, располагающий всеми условиями для инновационного обучения детей, в том числе учебным оборудованием VR BOX, HOLOMAX, QBOX. На крыше здания установлен телескоп, через который учащиеся смогут наблюдать за небом. Открыты кружки робототехники, физики, математики, астрономии и информатики.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в новом здании заведения,а также побеседовал с детьми.

"Мы не зря назвали школу в честь Мирзо Улугбека. Вы должны гордиться этим, быть достойными нашего великого предка. А чтобы достичь этого, нужны сильное стремление, усердие, труд. Мы создадим все условия, чтобы вы стали высококлассными, полезными Родине специалистами", - отметил Шавкат Мирзиёев.