Мирзиёев почтил память Ислама Каримова

Были прочитаны суры из Корана. Участники мероприятия вспомнили жизнь и деятельность Ислама Каримова, его мечты и стремления, заслуги в деле обеспечения мира и спокойствия в стране.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова, сообщает пресс-служба главы государства.

Лидер Узбекистана возложил венок к подножию памятника и отдал дань уважения первому президенту. Эта дата отмечается ежегодно как День памяти Ислама Каримова.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Возложены цветы к подножию памятника Исламу Каримову

"Благодаря отваге и решительности первого президента Узбекистан обрел независимость, достиг огромных успехов в развитии. Как отмечал Шавкат Мирзиёев, чем сильнее мы почитаем личность и заслуги Ислама Каримова, тем крепче духовность нашего народа, молодежи", - говорится в сообщении.

Были прочитаны суры из Корана. Участники мероприятия вспомнили жизнь и деятельность Ислама Каримова, его мечты и стремления, заслуги в деле обеспечения мира и спокойствия в стране.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Возложены цветы к подножию памятника Исламу Каримову

В возложении цветов приняли участие члены парламента и правительства, деятели науки и культуры, представители интеллигенции, молодежь.