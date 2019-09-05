Путин прокомментировал обмен заключенными с Украиной

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктором Медведчуком на полях Восточного экономического форума заявил, что вопрос обмена заключенными между Россией и Украиной будет решен в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.
Медведчук в свою очередь отметил, что на Украине люди ждут, когда главы двух государств поставят точку в вопросе обмена заключенными.
"Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении, и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях", — подчеркнул он.
Напомним, Верховный суд Чечни в мае 2016 года приговорил граждан Украины, членов националистической организации "Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона"* (УНА-УНСО*) Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима.
* Запрещенная в России экстремистская организация.