Мирзиёев указал, какими должны быть тарифы на услуги ЖКХ

С 1 января 2020 года, согласно поручению президента, тарифы в Узбекистане должны определяться с учетом полного покрытия себестоимости услуг и расходов на модернизацию.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Шавкат Мирзиёев 5 сентября провел совещание, где были обсуждены приоритетные задачи обеспечения населения чистой питьевой водой, сообщает официальный сайт президента.

Глава государства отметил, что за последние два года на улучшение систем питьевого водоснабжения и канализации было выделено 2 триллиона 400 миллиардов сумов. Это вдвое больше, чем за предыдущие 10 лет. Несмотря на это, уровень централизованного обеспечения чистой питьевой водой по стране составляет 68 процентов.

На совещании отмечалось, что в аварийном состоянии находятся 27 тысяч километров или 38 процентов водопроводных сетей, вышли из строя 2 тысячи или 20 процентов насосов. Лишь в 79 городах (57 процентов) страны имеются системы канализации, 23 процента которых нуждается в ремонте.

Тот факт, что счетчиками обеспечены всего 44 процента потребителей воды – 1 миллион 425 тысяч домовладений из 3 миллионов 280 тысяч, свидетельствует о низкой эффективности проводимой в сфере работы, отмечалось на совещании.

По расчетам, для того, чтобы довести показатель водоснабжения до 98 процентов в городах и 85 процентов в селах, показатель обеспеченности канализацией до 31 процента к 2030 году, потребуется 4,5 миллиарда долларов.

Прежде всего, для привлечения частных инвестиций в сферу необходимо формировать тарифы на основе требований свободного рынка. Кроме того, следует до конца 2022 года обеспечить стопроцентное оснащение счетчиками сооружений производства и доставки питьевой воды и потребителей.

С этой целью перед министерством финансов, министерством жилищно-коммунального обслуживания поставлена задача внедрить порядок, в соответствии с которым с 1 января 2020 года тарифы будут определяться с учетом полного покрытия себестоимости услуг и расходов на модернизацию.

Вместе с тем предусмотрено внедрить порядок компенсации со стороны государства части расходов населения отдаленных и горных районов на питьевую воду.