Россия и Беларусь подготовили программу интеграции

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Работа над программой действий по интеграции России и Беларуси завершена, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы завершили работу над программой действий по реализации союзного договора 1999 года с приложением к нему перечня "дорожных карт", — сказал Медведев по итогам переговоров с белорусским коллегой Сергеем Румасом. Его цитирует РИА Новости.

Однако работа этим не заканчивается, а только начинается, отметил премьер-министр.

Он рассказал, что сторонам предстоит подготовить нормативные акты практически во всех сферах экономической деятельности, которые должны быть реализованы в рамках союзного договора. В их числе — финансово-кредитная, налоговая сферы, области таможенного регулирования, цифрового развития, туризма.

Окончательный пакет документов для представления президентам двух стран должен быть составлен к началу декабря, подчеркнул Медведев.

"Это начало очень и очень большой работы. Надеюсь, мы все с этой работой справимся должным образом, поскольку от результатов этой работы зависит успех нашего интеграционного проекта, успех Союзного государства, наполнение союзного договора вот этими новыми реалиями для того, чтобы экономики наших стран были ближе", — сказал премьер-министр.

По данным белорусской стороны, в программе действий заложен принцип "две страны — один рынок".

К 1 ноября по этому документу должно быть подготовлено около 28 "дорожных карт" в различных сферах.

Ранее Сергей Румас отмечал, что в документе нет вопросов политического характера. Он не исключил, что после парафирования этого документа кабмины России и Беларуси опубликуют его, чтобы "у общественности были сняты какие-то опасения по поводу вопросов суверенитета".