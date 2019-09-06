Россия и Беларусь подготовили программу интеграции

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Работа над программой действий по интеграции России и Беларуси завершена, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Мы завершили работу над программой действий по реализации союзного договора 1999 года с приложением к нему перечня "дорожных карт", — сказал Медведев по итогам переговоров с белорусским коллегой Сергеем Румасом. Его цитирует РИА Новости.
Однако работа этим не заканчивается, а только начинается, отметил премьер-министр.
Он рассказал, что сторонам предстоит подготовить нормативные акты практически во всех сферах экономической деятельности, которые должны быть реализованы в рамках союзного договора. В их числе — финансово-кредитная, налоговая сферы, области таможенного регулирования, цифрового развития, туризма.
Окончательный пакет документов для представления президентам двух стран должен быть составлен к началу декабря, подчеркнул Медведев.
По данным белорусской стороны, в программе действий заложен принцип "две страны — один рынок".
К 1 ноября по этому документу должно быть подготовлено около 28 "дорожных карт" в различных сферах.
Ранее Сергей Румас отмечал, что в документе нет вопросов политического характера. Он не исключил, что после парафирования этого документа кабмины России и Беларуси опубликуют его, чтобы "у общественности были сняты какие-то опасения по поводу вопросов суверенитета".