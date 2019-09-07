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Солдаты разных национальностей сражались плечом к плечу. Узбек Р.Ахмедов, русский И.Бородин и башкир Н.Шарипов отличившиеся в боях под Сталинградом.

Европа узнает больше о подвигах узбекских солдат

© Sputnik / Эммануил Евзерихин
Политика
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На встрече послы договорились презентовать в Европе роман "101" Анвара Иргашева и Юлии Медведовской, где рассказывается о подвигах узбекских солдатов во время второй мировой войны.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Состоялась встреча посла Узбекистана в странах Бенилюкс Дильера Хакимова и посла России в Нидерландах Александра Шульгина, сообщает МИД Узбекистана.

Перезахоронение останков солдат Второй мировой войны
© Sputnik / Стрингер
В России перезахоронили останки узбеков, погибших во Второй мировой войне

Говорили о перспективах сотрудничества между странами, обсудили также продвижение информационной стратегии, где особое место занимает знакомство европейских жителей с героизмом, проявленном воинами Узбекистана во Второй мировой войне.

Шла речь на встрече и о реализуемых в Узбекистане мерах по увековечению памяти героев войны.

Стороны договорились презентовать в Европе роман "101" Анвара Иргашева и Юлии Медведовской, будут также демонстрироваться различные исторические материалы, посвященные подвигу узбекских солдат.

Вместе с тем выражена заинтересованность в совместном праздновании 75-летия Победы и привлечении дипломатических миссий стран-участниц СНГ, а также правительства Нидерландов.

Теги:
посольство, Узбекистан, Бельгия, ВОВ



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