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В Узбекистане назначили нового главу Минтруда

Пресс-служба города Ташкента
Политика
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Ранее он занимал пост хокима Сергелийского района Ташкента.

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса одобрили кандидатуру Нозима Хусанова в качестве нового руководителя Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан, сообщает пресс-служба общенационального движения "Юксалиш".

Эта должность была свободной, так как Шерзод Кудбиев назначен советником президента.

Девушка на сборе хлопка
© Facebook / O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi
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Ранее Хусанов занимал пост хокима Сергелийского района Ташкента.

Он окончил Ташкентский автодорожный институт (1997), Ташкентский финансовый институт (2002) и Академию государственного и социального строительства при Президенте Узбекистана (2007).

Также в 2014-2016 годах он возглавлял "Микрокредитбанк", после чего ушел на работу в столичный хокимият.

Теги:
назначение, назначения, Министерство труда Узбекистана, министерство



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