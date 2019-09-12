В Узбекистане назначили нового главу Минтруда

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса одобрили кандидатуру Нозима Хусанова в качестве нового руководителя Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан, сообщает пресс-служба общенационального движения "Юксалиш".

Эта должность была свободной, так как Шерзод Кудбиев назначен советником президента.

Ранее Хусанов занимал пост хокима Сергелийского района Ташкента.

Он окончил Ташкентский автодорожный институт (1997), Ташкентский финансовый институт (2002) и Академию государственного и социального строительства при Президенте Узбекистана (2007).

Также в 2014-2016 годах он возглавлял "Микрокредитбанк", после чего ушел на работу в столичный хокимият.