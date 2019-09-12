В Узбекистане назначили нового главу Минтруда

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса одобрили кандидатуру Нозима Хусанова в качестве нового руководителя Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан, сообщает пресс-служба общенационального движения "Юксалиш".
Эта должность была свободной, так как Шерзод Кудбиев назначен советником президента.
Он окончил Ташкентский автодорожный институт (1997), Ташкентский финансовый институт (2002) и Академию государственного и социального строительства при Президенте Узбекистана (2007).
Также в 2014-2016 годах он возглавлял "Микрокредитбанк", после чего ушел на работу в столичный хокимият.