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Узбекистан намерен наращивать товарооборот с Малайзией

© Flickr/ flickr.com
Политика
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Стороны отметили необходимость дальнейшего наращивания двустороннего инвестиционного сотрудничества и туристических обменов, особенно в сфере зиёрат-туризма, обсуждены практические аспекты реализации соответствующих совместных проектов на взаимовыгодной основе.

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. В Ташкенте состоялся четвертый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Малайзии, сообщает МИД Узбекистана.

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Участники дискуссии обсудили перспективы и возможности двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, туристической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Озвучили цифры и факты. Так, например, в 2018-м товарооборот между странами превысил 78 млн долларов США, что почти на 20% больше аналогичного показателя предыдущего года. Вместе с тем стороны отметили, что обладают значительным потенциалом.

В этом контексте был поднят вопрос о возобновлении после 10-летнего перерыва заседаний совместного комитета по торговле.

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На переговорах также было заявлено о необходимости дальнейшего наращивания двустороннего инвестиционного сотрудничества и туристических обменов, особенно в сфере зиёрат-туризма, обсуждены практические аспекты реализации соответствующих совместных проектов на взаимовыгодной основе.

Отдельно рассмотрены вопросы расширения договорно-правовой базы узбекско-малазийского партнерства.

На консультациях также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках международных организаций, по региональной и международной проблематике.

Теги:
МИД Узбекистана, политические консультации, Малайзия, Узбекистан



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