Узбекистан подал заявку на вступление в Тюркский совет

По словам главы внешнеполитического ведомства Турции, процесс оформления документов завершится уже в ближайшее время.

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Узбекистан подал заявку на вступление в Совет сотрудничества тюркоязычных государств, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.

По словам Чавушоглу, процесс оформления документов завершится уже в ближайшее время.

Глава министерства отметил, что 16 октября будет проведен саммит. Туркменистан также изъявил желание стать страной-наблюдателем.

Мевлют Чавушоглу считает, что Тюркский совет станет важным региональным игроком.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сентябре прошлого года в качестве почетного гостя принял участие в заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Чолпон-Ате. Глава Узбекистана участвовал в заседании совета впервые за десять лет его существования. Выступая на мероприятии, Мирзиёев отметил, в частности, что тюркские народы связывают духовные ценности, узы сотрудничества и схожесть языков, а проблемы и разногласия в политической повестке отсутствуют.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств — международная организация, объединяющая современные тюркские государства. Главная ее цель — развитие всестороннего сотрудничества между ними.

Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. В него входят Азербайджан, Турция, Казахстан и Кыргызстан. Секретариат организации находится в Стамбуле.